ثنائية جريزمان ومبابي تقود فرنسا لفوز مهم على كرواتيا

رياضة 2020-10-14 | 22:40 432 مشاهدة فاز المنتخب الفرنسي على نظيره الكرواتي بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب "ماكسيمير"، ضمن لقاءات الجولة الرابعة من دور المجموعات للمجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية. وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم فرنسا بهدف نظيف، سجّله لاعب برشلونة أنطوان جريزمان. وفي الدقيقة 64 بالشوط الثاني، سجّل نيكولا فلاسيتش هدف التعادل لـ كرواتيا، وبالدقيقة 79 أحرز كيليان مبابي هدف الفوز للمنتخب الفرنسي.



هذا الانتصار رفع رصيد فرنسا للنقطة العاشرة، لتتواجد بوصافة المجموعة الثالثة، خلف البرتغال بفارق الأهداف، بينما تتواجد كرواتيا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط.

هذا الانتصار رفع رصيد فرنسا للنقطة العاشرة، لتتواجد بوصافة المجموعة الثالثة، خلف البرتغال بفارق الأهداف، بينما تتواجد كرواتيا في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط. » انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا

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