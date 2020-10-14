التعادل الايجابي يسيطر على قمة ايطاليا وهولندا

2020-10-14 | 22:33
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ضمن لقاءات المجموعة الاولى من دوري الامم الاوروبية وعلى ملعب "أتليتي أزوري دي ايتاليا"، حسم التعادل الإيجابي بهدفٍ لمثله مباراة إيطاليا وهولندا.
أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول من اللقاء، الهدف الأول سجّله بلليجريني لـ إيطاليا في الدقيقة 16، وبالدقيقة 25 تمكن دوني فان دي بيك من إحراز هدف التعادل.
هذا التعادل رفع رصيد إيطاليا للنقطة السادسة لتتواجد في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد هولندا 5 نقاط بالمركز الثالث.
هذا التعادل رفع رصيد إيطاليا للنقطة السادسة لتتواجد في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد هولندا 5 نقاط بالمركز الثالث.
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