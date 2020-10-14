التعادل الايجابي يسيطر على قمة ايطاليا وهولندا

أهداف المباراة جاءت في الشوط الأول من اللقاء، الهدف الأول سجّله بلليجريني لـ إيطاليا في الدقيقة 16، وبالدقيقة 25 تمكن دوني فان دي بيك من إحراز هدف التعادل.

هذا التعادل رفع رصيد إيطاليا للنقطة السادسة لتتواجد في المركز الثاني، فيما أصبح رصيد هولندا 5 نقاط بالمركز الثالث.

