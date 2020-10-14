عقوبات أوروبية ضد روسيا جراء تسميم نافالني

قرر الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، فرض عقوبات على 6 أشخاص وكيان على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني بمادة نوفيتشوك.



وصادق ممثلو الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على عقوبات اقترحتها فرنسا وألمانيا الأسبوع الماضي، وعلى تحميل روسيا مسؤولية التسميم.

وتماشيا مع الأصول المتبعة في الاتحاد الأوروبي، لن تكشف أسماء الأشخاص الذين فرضت عليهم عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول، قبل دخول التدابير رسميا حيّز التنفيذ الخميس.

وكانت باريس وبرلين قد أعلنتا الأسبوع الماضي أنهما تعتزمان فرض عقوبات على أشخاص "بحسب مناصبهم الرسمية" وعلى كيان "ضالع في برنامج نوفيتشوك".

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وكانت فرنسا وألمانيا قد طالبتا روسيا مرارا بالتحقيق في عملية التسميم التي وقعت على الأراضي الروسية، لكن في بيان مشترك لوزيري الخارجية الفرنسي والألماني قال جان إيف لودريان وهايكو ماس إن الكرملين لم يعطِ "أي تفسير ذي مصداقية".

وتأتي خطوة معاقبة روسيا غداة إعلان منظمة حظر الأسلحة الكيميائية العثور في عينات أخذت من نافالني على مادة شبيهة بنوفيتشوك وهي مادة سامة للأعصاب صممها متخصصون سوفيات لأغراض عسكرية.

والأربعاء، انتقد وزر الخارجية الروسي سيرجي لافروف التدابير الأوروبية، متّهما الاتحاد الأوروبي بالرضوخ للضغط الأمريكي وبـ"استبدال فن الدبلوماسية بالعقوبات".

وفي مؤتمر صحفي عقده في موسكو، قال لافروف،إنه "بالطبع لن تمر سياسة الاتحاد الأوروبي الحالية من دون عواقب".