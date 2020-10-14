ميلانيا تنجو من كورونا.. وتكشف حالة نجلها

أعلنت السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، مساء الأربعاء، إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا دون ظهور أي أعراض عليه، وذلك بعد إصابة والديه بالفيروس.

وقالت ميلانيا، في بيان، إنه " لحسن الحظ فهو مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض"، وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية.

كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت نتائجها سلبية أيضا مما يعني شفاءها.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشف عن إصابته وزوجته بالفيروس في الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، وقضى ثلاثة ليال بالمستشفى قبل أن يعود للبيت الأبيض الإثنين الماضي.

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واستعاد الرئيس الأمريكي، الإثنين، نشاطه الانتخابي استعدادا للانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال ترامب في تجمع انتخابي بولاية فلوريدا، إنه واثق من النجاح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأضاف: "أشعر بالقوة"، في إشارة إلى تعافيه من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ولفت الرئيس الأمريكي إلى أنه "لا توجد دولة في العالم تعافت اقتصاديًا من آثار جائحة كورونا مثل الولايات المتحدة".

وفاز ترامب في فلوريدا قبل أربع سنوات، وهو يُعوّل على مشاركة قويّة للناخبين الجمهوريّين في هذه الولاية التي يمتلك فيها مقرّاً غالباً ما يقصده لقضاء الوقت فيه.