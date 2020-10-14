شكري يؤكد موقف مصر الثابت من دعم حقوق الشعب الفلسطيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم الأربعاء، على موقف بلاده الثابت من دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وصولاً إلى إقامة دولته المُستقلة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، استناداً إلى مبدأ حل الدولتين ووفقاً لمقررات الشرعية الدولية.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير شكري اليوم منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وذلك لبحث آخر التطورات ذات الصلة بالشأن الفلسطيني وفرص إعادة انخراط الأطراف المعنية في مسار السلام، حسبما أفاد المتحدث الرسمي باسم الخارجية أحمد حافظ.

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وقال المتحدث، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إن الوزير شكري أوضح حرص مصر على تقديم كل الدعم لجهود المبعوث الأممي الرامية إلى إعادة إحياء عملية السلام وتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.

من جانبه، حرص ملادينوف على استعراض آخر المساعي والاتصالات التي أجراها مع مختلف الأطراف المعنية لمناقشة سبل دفع مسار السلام تحقيقاً للأمن والاستقرار لكافة دول المنطقة، معرباً عن حرصه على التنسيق المُستمر مع القاهرة في هذا الصدد، وتقديره لدور مصر الداعم للتوصل إلى حل دائم وعادل للقضية الفلسطينية وكذلك مساعيها المستمرة لرأب الصدع الفلسطيني وتحقيق المصالحة المرجوة.

ووفق المتحدث، اتفق الطرفان على مواصلة التشاور والتنسيق بين الجانبين خلال المرحلة المُقبلة من أجل متابعة المُستجدات ذات الصلة.