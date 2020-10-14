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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مروان المعلا: الشيخة هند كرست حياتها للعمل الإنساني والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
هنأ الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة جمعية أم القيوين الخيرية حرم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الامارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنك الإمارات للطعام، بمناسبة تكريمها بجائزة المرأة العربية للعمل الإنساني.
وأكد أنها كرست حياتها للعمل الإنساني الذي ينطلق من أهمية ترسيخ التعاضد المجتمعي، وتعزيز روح التكامل، والتعاون، والتراحم، عبر مختلف الفئات المجتمعية وتعميم ثقافة المشاركة، مشيراً إلى أن هذا التكريم الذي صادف أهله يعتبر بمثابة شكر وعرفان من أكثر من مليون شخص امتدت لهم يدي سموها البيضاء أثناء أزمة جائحة كورونا لسد رمقهم من خلال حملة 10 ملايين وجبة التي تعكس إنسانية سموها.
ولفت إلى أن الشيخة هند لطالما كانت المعطاءة والمبادرة إلى فعل الخير، تساعد المحتاجين قبل أن يدفعهم العوز إلى طلب المعونة، تحس بأوجاعهم، وتبلسم جراحهم بإنسانيتها ومبادرتها الخيرية التي يشهد لها القاصي والداني.
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