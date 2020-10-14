فلسطين: إسرائيل تقود المنطقة إلى حافة الهاوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الرئاسة الفلسطينية أمس من أن سياسة التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ستقود المنطقة إلى حافة الهاوية. وأدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبوردينة في بيان قرار الحكومة الإسرائيلية بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية. وقال أبوردينة إن القرار الإسرائيلي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) الذي عد كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي». وقال أبوردينة إن القرار الإسرائيلي مخالف لكل قرارات الشرعية الدولية، وآخرها قرار 2334 (الصادر عن مجلس الأمن الدولي) الذي عد كل الاستيطان الإسرائيلي على أراضي دولة فلسطين غير شرعي».

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