شكرا لقرائتكم ميلانيا ترمب: نجلي بارون أصيب بكورونا وتعافى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترمب الأربعاء إصابة ابنها بارون البالغ من العمر 14 عاما بفيروس كورونا لكن لم تظهر عليه أعراض، وذلك بعد إصابة والديه بالفيروس.

وقالت ميلانيا في بيان "هو لحسن الحظ مراهق قوي ولم تظهر عليه أعراض". وأضافت أن نتائج فحوصه تحولت إلى سلبية. كما أعلنت أن نتائج فحوص كورونا التي أجريت لها جاءت نتائجها سلبية.

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في بيان بعنوان "تجربتي مع كوفيد-19" كتبت ترمب بعد أسبوعين على تشخيص إصابتها بالفيروس "بالطبع، فكّرت على الفور بابننا".

ميلانيا وترمب

وأضافت "لقد شعرنا بارتياح كبير عندما أتت نتيجة اختباره سلبية (...) لكنّ مخاوفي تجسّدت عندما خضع للاختبار مرة أخرى وأتت النتيجة إيجابية"، مضيفة أنّ ابنها شفي مذاك إذ خضع لاختبار جديد وأتت النتيجة سلبية.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أعلن قبل أسبوعين، إصابته وزوجته ميلانيا بفيروس كورونا، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلانه إصابة مستشارته هوب هيكس. وقال في تغريدة على حسابه على تويتر، إن نتيجة الفحص الذي خضع له وزوجته، أتت إيجابية، مضيفاً أنه بدأ في الحال بإجراءات العلاج.