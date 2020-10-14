شكرا لقرائتكم خبر عن مرشح تنسيقية شباب الأحزاب: انتخابات البرلمان 2020 مرحلة جديدة في عمر الوطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال علاء عصام، مرشح تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع بالقائمة الوطنية من أجل مصر بقطاع وسط وجنوب وشمال الصعيد، إن الإصلاح الحقيقي يبدأ من إصلاح المحليات وإجراء الانتخابات في أقرب وقت، مضيفًا أن الدولة عازمة على تطهير المؤسسات من الفساد، وتولي الكفاءات في مواقع العمل، وما نشهده الآن هو عصر تمكين الشباب.

وأوضح عصام، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل أن البرلمان المقبل سيشهد تمثيلا أكبر للشباب، ليكون معبرا عن طموحاتهم، وأوجاعهم، ومشاكلهم الحقيقة، بعيدًا عن الشعارات والمزايدات، مؤكدًا أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ستكون الجسر الذي يربط بين الجماهير والحكومة والبرلمان، ليعمل الجميع في تناغم حقيقي للنهوض بالوطن.

وأضاف "عصام" أن الشباب في معادلة انتخابات البرلمان 2020 القادم يشكلون رقما صعبا، وقويا، ويعبرون عن مرحلة جديدة في عمر الوطن حيث هناك الملايين من الشباب المصريين، الوطنيين يريدون المشاركة في العمل العام ويمثل الغالبية العظمى من سكان مصر، داعيًا الشباب للانتماء إلى الأحزاب التي تعبر عنهم لأن الأحزاب هي منابر شرعية للعمل العام والسياسي وتمكن الجميع من ايصال اصواتهم في إطار شرعي ودستوري.

وأكد "عصام" أن ملف تمكين الشباب سيكون على رأس أولوياته داخل البرلمان، مشيرًا إلى ان تمكين الشباب يأتي اولًا عبر تأهيلهم للقيادة وهو الأمر الذي سيعمل عليه خلال الفترة القادمة، مؤكدا نحن نسعى بمجهودنا وبأفكارنا من أجل المواطن المصري.