إنفوجراف.. فى قطر الحبس للجميع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - الحبس 5 سنوات لكل من ينتقد أمير البلاد ويحرض على قلب نظام الحكم - الحبس 3 سنوات لأي شخص يُدان بنشر محتوى على الإنترنت يثير غضب السلطات - الحبس سنة وغرامة 50 ألف ريال أو باحدى للسكر والقمار والتسول Advertisements - السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف ريال قطري لكل من يتناول الشأن الداخلى للدوحة - الحبس سنة وغرامة لى 50 ألف ريال لكل من يقوم بجمع التبرعات - اغلاق سنة وغرامة 200 ألف ريال ومصادرة الأموال المتحصلة لأى صحيفة تنشر خبر لجمع التبرعات.

انفوجراف

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