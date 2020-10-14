"هيئة سنتريور الأمريكية" توصي بتجديد منح شهادة الأيزو لجامعة حلوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استقبلت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة يومي 12 و13 أكتوبر زيارة المراجعين الخارجيين من الجهة المانحة لشهادة الأيزو في نظم الجودة الإدارية ( ٩٠٠١ : ٢٠١٥) لتجديد شهادة الأيزو.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، ومدير مركز ضمان الجودة ومدير وحدة الجودة الإدارية، وأمين الجامعة والأمناء المساعدين، ونخبة من مديري العموم، وانتهت الزيارة بالتوصية بتجديد شهادة الأيزو للعام السادس على التوالي.

وأكد الدكتور ماجد نجم، على أن الجامعة تتخذ خطوات إيجابية فاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في ضوء المواصفات والمعايير القومية والدولية للجودة والاعتماد، حرصت فيها الجامعة على وضع سياسة للجودة تعزز من قدراتها المؤسسية والأكاديمية، وتيسير متابعة تطبيق نظم ضمان الجودة، موضحا أن الجامعة تبذل قصارى جهدها للوصول إلى درجة الجودة وتحقيق أهدافها المنشودة

وأشار رئيس جامعة حلوان، إلى أن الزيارة أسفرت عن رفع التوصية باستمرار صلاحية شهادة الأيزو (ISO 9001-2015) من هيئة سنتريور الأمريكية للجودة والاعتماد لمدة عام، مؤكدا أن هذه المرة تعد السادسة لجامعة حلوان في الحصول شهادة الأيزو، وأن الجامعة تسعى دائما للوصول للقمة والحفاظ عليها في هذا المجال.

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ووجه الشكر والتقدير في ختام زيارة هيئة الجودة للقيادات الجامعية ولفريق وحدة جودة النظم الإدارية وللمراجعين ولجميع العاملين بالجامعة والمشاركين لتفانيهم في العمل، وأثنى على المظهر المشرف الذي ظهرت به الجامعة أثناء زيارة هيئة سنتريور، مشيرًا إلى أن منظومة العمل الجماعي تناغمت وكانت حريصة على أن تستمر راية جامعة حلوان عالية.

وأكدت الدكتورة هناء الحسيني، مدير مركز ضمان الجودة، على أن الزيارة بدأت بالاجتماع الافتتاحي لاستعراض الوضع الحالي للجامعة من تطبيق معايير جودة النظم الإدارية طبقا لمواصفات الأيزو (٩٠٠١: ٢٠١٥)، بالإضافة إلى مراجعة اللجنة للوثائق والسجلات وقياس العمليات والتأكد من تطبيق سياسة الجودة والقدرة على تحقيق أهدافها.

وقام الوفد، بالمراجعة في اليوم الأول على الإدارة العامة للحسابات والموازنة، ومكتب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والإدارة العامة للشؤون الهندسية، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومكتب نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة، ومكتب أمين الجامعة المساعد لشؤون البيئة.

وراجعت الهيئة في اليوم الثاني على الإدارة العامة للمشتريات والمخازن، والإدارة العامة للمكتبات، والإدارة العامة للعلاقات الثقافية، والإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب، والإدارة العامة للشؤون الإدارية، والإدارة العامة للشؤون القانونية.