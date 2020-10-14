فلوس لا ترد.. 12 معلومة عن منحة الـ 500 جنيه قبل ساعات من غلق باب التسجيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

تغلق وزارة القوى العاملة، غدا الخميس، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، باب تسجيل البيانات الشخصية، على المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة المتضررة من وباء كورونا.

جاء ذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية

ويرصد "الخليج 365" 12 معلومة عن المنحة قبل ساعات من غلق باب التسجيل على النحو التالي:

- فتحت الحكومة باب التسجيل، يوم السبت الماضي ولمدة 6 أيام لتنهي غدا الخميس الموافق 15 أكتوبر الجاري.

- وصلت رسائل نصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تدعوهم لتحديث بياناتهم والتسجيل من يوم 8 أكتوبر وحتى يوم 15 أكتوبر، وذلك عبر رابط وزارة القوى العاملة أو رابط العمالة المتضررة، على أن يصلهم رسالة أخرى بعد التحديث بموعد ومكان الصرف.

- المنحة الرئاسة الحالية تصرف للمستحقين ولا ترد، وتعتبر هذه المرحلة هي "الرابعة" المقدرة بـ 500 جنيه وتستمر حتى نهاية 2020.

- تسجل البيانات عبر الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء https://labour.idsc.gov.eg/GCP/Request/Stakeholder/Form.aspx، والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة http://empsearch.manpower.gov.eg/InFormalJob/Index).

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- خطوات التسجيل تتمثل في: الاسم رباعي، والوظيفة أو المهنة، والرقم القومي، واختيار قطاع الوظيفة، واختيار نوع التأمينات، واختيار المهنة، بجانب تسجيل الحالة الاجتماعية (أعزب – متزوج – مطلق – أرمل) وكتابة تاريخ الميلاد، ورقم التليفون المحمول، مع اختيار المحافظة وكتابة العنوان والمركز أو الحي أو المدينة التابع للمحافظة، وكتابة البريد الإلكتروني إن وجد.

- تتمثل الفئات المستحقة للدعم في (أمن ـ فني ميكانيكي صيانة ـ مندوب "فني ـ مبيعات" ـ مشغل كمبيوتر ـ عامل زراعي عام ـ عامل بناء عام ـ نجار مسلح "طوبار" ـ نجار إنشاءات "باب وشباك" ـ عامل تركيب البلاط "مبلط" ـ مساعد عامل طلاء المباني ـ لحام عام ـ حداد ـ كهربائي تركيب لوحات العدادات والطاقة ـ مساعد كهربائي إصلاح وصيانة ـ أجهزة التبريد والتكييف ـ ريس بحري ـ عامل إنتاج ـ عمال الزراعة ـ عمال الصيد ـ مقاولات عامة ـ مقاول خدمات ـ مناجم ومحاجر ـ ملاحات ـ عمال منشأة مؤقتة ـ عمال البحر ـ عمال الموانئ ـ عمال الآثار ـ عمال الساحات والميادين ـ مهن أخرى).

- بلغ عدد المسجلين حتى الآن، على البوابة الإلكترونية لموقع وزارة القوى العاملة، ومركز معلومات مجلس الوزراء، أكثر من 4 ملايين و637 ألف عامل.

- بعد غلق الباب سيجرى تدقيق البيانات عن طريق الجهات المعنية (اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى)، تمهيدا لتحديد موعد الصرف.

- الفئات المحرومة من المنحة تتمثل في (من يمتلكون حيازات وأملاك زراعية، ومن يتقاضون معاشا، والمتوفين، والأطفال، ومن يحصلون على منح تأمينية).

- اختيار الأسماء المستحقة للمنحة بعد تسجيل البيانات، تعتمد على اختيار الفئات التي تضررت بالفعل من وباء كورونا نتيجة عملها في قطاعات غير منتظمة وعدم تمتعها بنظام تأميني.

- آلية الصرف الجديدة للمرحلة الرابعة، تحدد من جانب لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ومن المتوقع ألا تبعد عن الآلية السابقة.

- تصرف منحة الـ 500 على 3 دفعات خلال 3 أشهر متتالية (أكتوبر ـ نوفمبر - ديسمبر) من خلال كارت ATM الذي تسلمه العامل المستحق للمنحة في بداية المرحلة الثانية السابقة