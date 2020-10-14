بالفيديو والصور- هبوط أرضي يوقف حركة المرور بشارع 45 في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

وقع هبوط أرضي، مساء اليوم الأربعاء، بشارع 45 بمنطقة ميامي بحي المنتزه شرقي الإسكندرية، ما أدى إلى توقف حركة المرور، دون حدوث إصابات.

ورد بلاغ لغرفة عمليات حي المنتزه يفيد حدوث هبوط أرضي بشارع 45، وانتقل مسئولو الحي وقوات الشرطة وإدارة المرور إلى موقع البلاغ، وتبين من الفحص حدوث هبوط أرضي بعمق وقطر كبير بمنتصف الشارع، دون حدوث أي إصابات أو خسائر في السيارات.

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فيما جرى إخطار شركات المرافق (الصرف الصحي - مياه الشرب - الغاز)، لمعرفة أسباب الهبوط.

وقال مصدر مسئول بحي المنتزه في الإسكندرية، إنه جار وضع حواجز حديدية بموقع الهبوط بالتنسيق مع مديرية الطرق، لتأمين المارة والسيارات، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.