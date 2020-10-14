منظمة الصحة العالمية: ما يشهده العالم ليس موجة ثانية لفيروس كورونا

تدل أنواع وأشكال مختلفة لفيروس كورونا على عدم وجود أية موجة ثانية لوباء "كوفيد – 19" في العالم.

أعلنت ذلك المدير الإقليمي لشؤون أحوال الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، دوريت نيتسان في مؤتمر" الوباء 2020 العالمي، التحديات والحلول والآثار".

وقالت إن العالم لم يشهد أية موجة ثانية للوباء وإن هناك بلدانا تشهد ارتفاعا لعدد المرضى المصابين بالفيروس التاجي. ومن جهة أخرى هناك بلدان تشهد انخفاضا في الإصابات، وإننا ندرس الأوضاع في كلا المجموعتين من البلدان".

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ولفتت، دوريت نيتسان إلى أن الكثير لا يدرك أن فيروس كورونا هو عدوى خطيرة جدا وأن شكله الخطير والمؤلم قد أصاب 5% من سكان العالم ويهدد حياتهم . يذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس الماضي عن اندلاع الوباء العالمي لعدوى فيروس "كوفيد – 19".

وقد سجلت في العالم إلى حد الآن 37109851 إصابة به.وأودى الفيروس بحياة 1070355 شخصا.