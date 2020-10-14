مركز تشوماكوف الروسي يبدأ في اختبار لقاح جديد لكورونا

تنطلق الاختبارات السريرية للقاح روسي آخر ضد "كوفيد – 19" في مدينتي بطرسبورغ وكيروف الروسيتين وفقاً لروسيا اليوم .
صرح بذلك رئيس مركز "تشوماكوف" الحكومي الفدرالي، أيدر إيشمهمدوف وقال إن استخدام اللقاح الجديد يجب أن يبدأ في نوفمبر المقبل
وأعلن :" إننا نواصل البحوث السريرية للقاحنا والتي انطلقت في 6 أكتوبر الجاري بمدينة نوفوسيبيرسك. ولم تسفر الاختبارات هناك عن أية ظواهرغير مرغوب بها. وسنبدأ في 19أكتوبر بالاختبارات السريرية للقاحنا في مدينتي بطرسبورغ وكيروف في وقت واحد".
يذكر أن اللقاح الجديد يحتوي على فيروسات ضعيفة أو ميتة لا تستطيع أن تتسبب في إصابة أحد.
جدير بالذكر أن مركز "تشوماكوف" الحكومي الفدرالي تم تأسيسه عام 1972 على أساس المعهد السوفيتي للفيروسات والتهاب النخاع السنجابي. وتولى رئاسته الأكاديمي ميخائيل تشوماكوف.
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