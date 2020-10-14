الولايات المتحدة تقترب من الـ8 ملايين إصابة بكورونا

قال المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن إجمالي عدد إصابات كورونا في الولايات المتحدة وصل إلى 7.8 مليون حالة، بعد زيادة 47459مصابا على الحصيلة السابقة وفقاً لروسيا اليوم.
وأوضحت أن عدد الوفيات ارتفع إلى 215194 بعد أن أودى المرضبحياة 748 آخرين.
وسجلت المراكز الأمريكية حصيلتها عند الرابعة مساء 13 أكتوبر، مقارنة بالإحصائية التي سجلتها قبل يوم واحد.
ولا تعكس إحصاءات المراكز الأمريكية بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية أمريكية على حدة.
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