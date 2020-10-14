تونس تعلن حظر تجوال وتعليق صلاة الجمعة بمدينة صفاقس 15 يومًا

أعلن والي مدينة صفاقس التونسية، أنيس الوسلاتي، إقرار فرض حظر التجوال بجميع مناطق صفاقس الكبرى، (شرق البلاد) إلى جانب منطقة "قرقنة"، ابتداءً من، الثامنة مساء اليوم /الأربعاء/، وحتى الخامسة صباحًا ولمدة 15 يومًا؛ وذلك للحد من انتشار فيروس

كورونا " المستجد (كوفيد - 19)، في المدينة التي شهدت الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المصابين بالفيروس.

وأضاف الوسلاتي - في تصريح اليوم - أنه تقرر أيضًا تعليق صلاة الجمعة

بصفاقس (ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة تونس)، لمدة 15 يومًا، إلى جانب رفع الكراسي والطاولات بجميع المطاعم والمقاهي، مع إجبارية ارتداء الكمامات في الفضاءات المفتوحة.جدير بالذكر أن وزارة الصحة التونسية أعلنت، اليوم، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا"، إلى 34790 مصابًا، وأن إجمالي عدد الوفيات بلغ 512 حالة وفاة.