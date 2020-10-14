عبد الله أوجلان التركي سيظهر على التلفاز وسيقلب الموازين

صرح رئيس حزب الوطن اليساري التركي دوغو برينجك، أن قائد "حزب العمال الكردستاني"عبد الله أوجلان المعتقل منذ 1999، سيظهر على التلفاز قريباً وفقاً لروسيا اليوم .
ودوغو برينجك المعروف عنه تحقق توقعاته التي يكشف عنها من وراء الكواليس، أكد في لقاء على قناة "HabertürkTV أن أوجلان خاضع بشكل كامل لسيطرة الدولة، قائلا: "إنه الآن كالدمية في يد الدولة ويد جهاز الاستخبارات.. يستخدمونه الآن".
يذكر أن عثمان أوجلان، شقيق عبد الله أوجلان كان قد ظهر على قناة "TRKKurdî" أثناء التحضير للجولة الثانية لانتخابات إسطنبول في 23 يونيو 2019، حيث انتقد مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو وأكد أنه لا يحمل أي مشروع للأكراد، داعيا الأكراد إلى دعم مرشح حزب العدالة والتنمية بن علي يلدريم.
وتم استضافة أوجلان بالتلفزيون الحكومي رغم أنه كان مطلوبا واسمه مدرج على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية الإنتربول.
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