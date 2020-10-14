عاجل .. ماكرون يعلن حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة شهر

أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها منذ قليل مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن حظر تجول ليلي في باريسومدن أخرى لمدة 4 أسابيع.
وأوضح ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني، أن الحظر محاولة للحد منانتشار وباء كوفيد -19، وأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من يوم السبت، وسيستمر يوميًا من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من صباح اليوم الآتي بتوقيت غرينتش.
وسنوافيكم بالتفاصيل كاملة لاحقًا.
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