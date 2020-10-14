الارشيف / اخبار العالم

البرتغال تشده عقوبة المخالفين لقيود كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلنت البرتغال فرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارًا من يوم غد الخميس لاحتواء الزيادات القياسية في معدلات تفشي وفقا لروسيا اليوم.

وتشمل القرارات قيودًا أشد على التجمعات، وتغليظ عقوبات المخالفين.

وأعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي اليوم

Advertisements
الأربعاء: "أعلم أن الكثير من الناس أرهقتهم القيود، وأعلم أيضا أن الكثير من الناس خاصة الشبان لديهم انطباع خاطئ بأن مخاطر الوباء أقل بالنسبة لهم، لكن هذا الانطباع مضلل".

وأوضح: "كورونا يشكل خطرا عليك، لكن الأمر يحمل أيضًا خطرًا كبيرًا وهو عدوى الآخرين".

واعتبارا من غدا الخميس، ستقتصر التجمعات المسموح بها على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.

وسجلت البرتغال إجمالي إصابات بكورونا بلغ 91193 حالة، و2117 وفاة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البرتغال تشده عقوبة المخالفين لقيود كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا