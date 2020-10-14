البرتغال تشده عقوبة المخالفين لقيود كورونا

أعلنت البرتغال فرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارًا من يوم غد الخميس لاحتواء الزيادات القياسية في معدلات تفشي كورونا وفقا لروسيا اليوم.
وتشمل القرارات قيودًا أشد على التجمعات، وتغليظ عقوبات المخالفين.
وأعلن رئيس الوزراء أنطونيو كوستا في مؤتمر صحفي اليوم
وأوضح: "كورونا يشكل خطرا عليك، لكن الأمر يحمل أيضًا خطرًا كبيرًا وهو عدوى الآخرين".
واعتبارا من غدا الخميس، ستقتصر التجمعات المسموح بها على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا بينما ستحظر إقامة الاحتفالات في الجامعات.
وسجلت البرتغال إجمالي إصابات بكورونا بلغ 91193 حالة، و2117 وفاة.
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