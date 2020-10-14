مواصلة المفاوضات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

ذكرت مصادر ووثائق أنه من المقرر أن يطول أمد محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد الموعد النهائي في منتصف أكتوبر لمحاولة سد الفجوات المستعصية التي تعيق اتفاق التجارة الجديد. ومع اقتراب الموعد النهائي لاتفاق العلاقات مع بريطانيا بنهاية العام، سيطلب قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون اليوم وغدا، مفاوضهم بشأن خروجها. ومن المقرر بعد ذلك أن يخبر المفاوض البريطاني ديفيد فروست رئيس الوزراء بوريس جونسون إذا كان يعتقد أن الأمر يستحق مواصلة تلك المفاوضات، وما إذا كان من الممكن تحقيق اتفاق بشأن كل شيء من التجارة إلى النقل والتعاون في مجال الطاقة في الوقت المناسب.



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