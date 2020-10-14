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تظاهرات نيجيريا رغم الوعود بإصلاح الشرطة

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واصل مئات النيجيريين، الأربعاء، غلق طريقين كبيرين في لاغوس احتجاجا على العنف الأمني، وذلك رغم تهاطل كميات كبيرة من الأمطار وتجديد الحكومة التزامها إصلاح الشرطة.

وكان المركز المالي للعاصمة الاقتصادية النيجيرية فارغا بشكل شبه كامل، صباح الأربعاء، ولم يتوجه أغلب السكان إلى أعمالهم بعد تكرر تعطلهم ساعات في الازدحام المروري منذ بداية الأسبوع بسبب الاحتجاجات.

ويطالب آلاف المواطنين منذ أسبوع على شبكات التواصل الاجتماعي وفي عدة مدن كبرى بحل جهاز أمني يتهمونه بابتزاز الناس وإجراء توقيفات غير قانونية والتعذيب وحتى القتل.


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