الجيش المصري يطلق مناورة عسكرية جديدة باسم “ردع”

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 14 أكتوبر 2020 10:17 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت القوات المسلحة المصرية، الأربعاء، عن إطلاق مناورة عسكرية جديدة باسم “ردع” في المنطقة المركزية العسكرية.

ونشر المتحدث العسكري المصري، العميد تامر الرفاعي، على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك” شريط فيديو يوثق جانبا من تلك المناورة.

وقال الرفاعي إن رئيس الأركان، الفريق محمد فريد، شهد إحدى مراحل المناورة العسكرية.

وتنفذ المناورة على مدار عدة أيام وحدات من المنطقة المركزية العسكرية بالتعاون مع الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، وذلك في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للجيش المصري.

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وتتزامن “ردع” مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى السابعة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر عام 1973.

وتضمنت مراحل المناورة تنفيذ إجراءات التحضير والتنظيم للمعركة والتحرك، ثم دفع القوة الرئيسية لمهاجمة الحد الأمامي للدفاعات المعادية واستكمال الهجوم لتحقيق المهام المخططة.

وأظهرت المناوراة “ما وصلت إليه العناصر المشاركة من مهارات قتالية عالية مكنتها من تنفيذ المهام المخططة والطارئة بكفاءة عالية”، بحسب بيان المتحدث العسكري.

ونقل الفريق محمد فريد تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتقديره للعسكريين.

وقدم لهم” التهنئة بالذكرى السابعة والأربعين لإنتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل شاهدة على عبقرية المقاتل المصري وإرادته القوية التي لا تعرف المستحيل”.