رسميا.. “كاتالونيا” تبدأ تدريس الدين الإسلامي في مؤسسات التعليم العمومي

وسط إشادة جمعيات المهاجرين، أطلقت إحدى الأقاليم الإسبانية، اليوم الأربعاء، أول حصص ندريس الدين الإسلامي في المؤسسات العمومية.

وقال جمعويون مغاربة، أنه بدأ اليوم تدريس الدين الاسلامي في المدارس العمومية بكاتلونيا الإسبانية، رسميا، بعدما قرر الإقليم، قبل أشهر قليلة، البدء في تعليم الديانة الإسلامية في المدارس العمومية في الإقليم اعتبارا من الموسم الدراسي الجديد 2020/ 2021.

وسبق لمديرية التربية والتعليم في إقليم كتالونيا في إسبانيا، أن أعلنت أنها أقرت خطة تجريبية لتعليم الديانة الإسلامية في المدارس العمومية في جميع مدارس الإقليم.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم أنها ستقوم بتدريس الديانة الإسلامية في كل من مدينة برشلونة، وباخو يوبريغات، وخيرونا، وتاراغونا.

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ويهدف المشروع، إلى الاندماج في المجتمع في إطار التنوع والاختلاف، ليكون منسجما مع ثقافات العائلات المسلمة في دولة إسبانيا.

يشار إلى أن المشروع انلطقت تجربته في المراحل الابتدائية الأولى وفي السنة الأولى من التعليم الثانوي، في انتظار أن تختار اللجنة الإسلامية في إسبانيا معلمين لتدريس التربية الإسلامية، للانتقال إلى مراحل دراسية أعلى.