لقجع: شرف لي أن أحضر احتفالات الرجاء بلقب جاء عن جدارة واستحقاق -فيديو

اغتنم فوزي لقجع، رٸيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فرصة تتويج فريق الرجاء الرياضي بلقب البطولة الاحترافية ليقدم تهانيه لمكونات الفريق الأخضر.

وقال لقجع “شرف لي أن أحضر احتفالات الرجاء بلقب فاز به عن جدارة واستحقاق”۔

وتابع قاٸلا “هنيٸا للرجاء ولجماهيره التي تستحق كل الألقاب والتتويجات، وحظ موفق للوداد والنهضة البركانية وباقي الفرق في قادم المنافسات”.

وأضاف “العرس هو تتويج لكرة القدم الوطنية، التي خرجت منتصرة بكل المقاييس، تنظيما ورفعا للتحديات”.

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