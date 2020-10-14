التوزيع الجغرافي للإصابات الـ3387 بكورونا.. أكثر من نصفها بجهة “الدار البيضاء”

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات الـ3387 الجديدة.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 1784 حالة، من بينها 1354 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشرق، سجلت 329 حالة، منها 178 حالة بوجدة.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 319 حالة جديدة، منها 115 حالة بسلا.

وبجهة الشمال، سجلت 185 حالة، منها 86 حالة بطنجة.

وبجهة مراكش آسفي، سجلت 175 حالة، منها 125 بمراكش.

وبجهة سوس ماسة، سجلت 172 حالة، منها 95 حالة بأكادير.

وسجلت بجهة بني ملال خنيفرة 137 حالة، من بينها 61 بالفقيه بنصالح.

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وبجهة درعة تافلالات سجلت 137، ووبجهة العيون الساقية الحمراء سجلت 58 حالة، ثم 51 حالة بجهة فاس مكناس، و45 بجهة كلميم واد نون و9 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

وأعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2497 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 160333 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي.

وبلغ معدل الإصابة التراكمي، 441.5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مقابل معدل إصابة في الـ24 ساعة الماضية، بلغ 9.3 لكل 100 ألف نسمة.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام، 133959 حالة، بمعدل تعاف يناهز 83.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2726 حالة، بنسبة إماتة تبلغ 1.7 بالمائة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.