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شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر ترفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد والان مع التفاصيل
الأربعاء 14 أكتوبر 2020
قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء رفع الحظر عن تأدية صلاة الجمعة في المساجد التي تتسع لأكثر من ألف مصل اعتبارا من تاريخ السادس نوفمبر المقبل، مع احترام الإجراءات الصحية الوقائية.
وقررت الجزائر منتصف مارس الماضي، تعليق صلاة الجمعة والجماعات، ضمن خطة السلطات للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وقال التلفزيون الجزائري الرسمي نقلا عن بيان لمجلس الحكومة، إنه تقرر أيضا رفع الحظر عن تأدية صلاة الفجر بهذه المساجد في الولايات (المحافظات) المعنية بحظر التجوال، من خلال تعديله ليمتد من الساعة الحادية عشرة ليلا إلى الخامسة صباحا.
وأوضح ذات المصدر أنه سيستمر التعامل مع الوضع الصحي حسب منطق المرونة وتكييف القرار مع مستجدات الوضع الصحي.
وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 53 الفا و583، والوفيات إلى 1827، مقابل شفاء 37 ألفا و603.
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