شكرا لقرائتكم خبر عن زوارق الاحتلال تطلق النار على الصيادين في بحر غزّة والان نبدء بالتفاصيل

هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي اليوم، مراكب الصيادين في عرض بحر بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزّة بنيران أسلحتها الرشاشة. وقالت مصادر محلية في غزّة: إنَّ جنود الاحتلال المتمركزين على متن زوارقهم الحربية التي تجوب عرض البحر، أطلقوا النار على مراكب الصيادين قبالة شاطئ بحر منطقتي السودانية والواحة غرب البلدة، ما اضطرهم للتراجع نحو الشاطئ خوفاً على حياتهم.

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