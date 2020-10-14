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إعادة فرض الطوارئ الصحية لمواجهة كورونا فى فرنسا

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أعادت فرنسا فرض نظام طوارئ الصحة العامة الخاص بمرض كوفيد 19- اعتبارا من يوم السبت المقبل، وفقًا لتقرير رسمي صدر عقب اجتماع للحكومة.

وتمنح هذه الخطوة رئيس الوزراء جان كاستيكس سلطة إعادة فرض تدابير الإغلاق مثل تلك التي تم تطبيقها على مستوى البلاد منذ منتصف مارس إلى منتصف مايو خلال الموجة الأولى من الوباء.

ويأتي ذلك مع ارتفاع عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ تم تسجيل أكثر من 26 ألف حالة يوم السبت الماضي، وما يقرب من 13 ألف حالة أمس الثلاثاء، ومع تزايد أعداد المرضى مرة أخرى في وحدات العناية المركزة بالمستشفيات.

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