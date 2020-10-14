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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لأول مرة منذ بدء الجائحة.. 32 حالة وفاة و2423 إصابة جديدة بكورونا في الأردن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الأربعاء تسجيل 32 وفاة و2423 إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد". وأكدت الوزارة إن 12 حالة من الإصابات المسجلة خارجية.
وكانت قد أعلنت يوم أمس الثلاثاء، تسجيل 2054 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 28127 حالة.
وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تسجيل 18 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات منذ بدء الوباء إلى 225 حالة إلى جانب تسجيل 142 حالة شفاء.
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