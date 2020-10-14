شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحو "تنسيقية شباب الأحزاب": مجلس الشيوخ سيحدث نقله نوعية بالحياة التشريعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد إسماعيل المرشح بالقائمة الوطنية من أجل مصر عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن مجلس الشيوخ سيحدث نقله نوعية في الحياة التشريعية، كما سيساهم في تخفيف العبء عن مجلس النواب في مناقشة ودراسة التشريعات.

وقال خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية الحياة أن الغرفة التشريعية الثانية ستناقش الملفات التي لها الأولوية وفقًا لما نص عليه الدستور، قائلًا: "سنعمل على دراسة وبحث كل ما يعمل على إرساء دعائم الديمقراطية".

وأضاف أن مجلس الشيوخ لن يكون منزوع الاختصاصات والصلاحيات، لافتًا إلى أن المجلس يؤدي دورًا مهمًا، وفقًا لما أقره الدستور من اختصاصات واضحة وحاسمة.

وأكد أنه سيكون هناك تنسيق دائم بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب، في ضوء الاختصاصات الممنوحة لكل منهما وفقًا للدستور، مضيفًا أن الدولة تلجأ دائمًا إلى نظام الغرفتين التشريعيتين في فترة استقرار الوطن، موضحًا أنه كان يجب عودة مجلس الشيوخ للحياة السياسية عقب استقرار الدولة المصرية في الفترة الأخيرة.

وتابع: "انضمامي للتنسيقة هي منصة حوارية تضم 26 حزبًا وعددًا من شباب المستقلين واشتغلنا في الميدان والتعاون والمساندة خلال ازمة فيروس كورونا ".

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من جانبه قال أحمد فتحى، المرشح عن تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس النواب بالقائمة الوطنية من أجل مصر، إن مجلس الشيوخ سيُحدث نقلة في الحياة التشريعية، وصفحة جديدة في كتاب الحياة البرلمانية المشرف، مضيفًا أن التنسيقية تسعى لأن يكون مجلس الشيوخ إضافة للدولة على الصعيد التشريع.

وأعرب عن أمله في أن يكون لأعضاء مجلس الشيوخ دورًا بارزًا في دفع مسيرة إصدار التشريعات والقوانين بصورة منضبطة، وأن يكون مجلس الشيوخ سلطة تشريعية تبذل أقصى جهودها للتسهيل على المواطن المصري، مشيرًا إلى أن الشعب سيشعر بالفارق في العمل البرلماني نتيجة وجود غرفتين للتشريع، مؤكدًا أن وجود الشباب بمجلس الشيوخ أمر مبشر وإيجابي، لافتًا إلى أن نواب الشيوخ ينتظرون دعم وتشجيع الشعب.

ومن جانبه أضاف علاء عصام، المرشح عن تنسيقية شباب الأحزاب في القائمة الوطنية من أجل مصر، أن عدد الأحزاب المصرية في التنسيقية أصبح حوالي 27 حزبًا سياسيًا منسقًا مع جميع قوانين الدولة، لافتًا إلى أنه سيكون هناك لكل حزب 6 نواب محافظين كجهة تنفيذية على الأرض، كما أنه تم تدريب هؤلاء النواب قبل تعاملهم مع الناس بمركز تدريب التنسيقية، ومن ثم استطعنا خوض مجلس الشيوخ بحوالي 31 مرشحًا.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن التنسيقية عبارة عن نظام مؤسسي، ينضم إليها الشباب في جميع المواقع من أبناء الطبقة المتوسطة، وليس عن طريق المال السياسي أو وجهة سياسية معروفة، موضحًا أن المواقع القيادية للتنسيقية بقيادة شباب ذات تاريخي سياسي جيد، إضافة إلى فكر ورؤية سياسية.