عاجل.. الملك يستفسر وزير الصحة حول تقدم لقاح كورونا الذي تطوره الصين

استفسر الملك محمد الشادس، اليوم الأربعاء، عن تقدم اللقاح الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.

وقال بلاغ للناطق الرسمي باسم القصر الملكي اليوم، أنه في بداية أشغال المجلس الوزاري، الذي انعقد مساء اليوم، استفسر الملك وزير الصحة حول التقدم الذي وصل إليه اللقاح ضد فيروس كوفيد 19 الذي تطوره الصين بالنسبة للمغرب.

وزير الصحة، حسب ذات البلاغ، أجاب بأن هناك اتصالا مستمرا مع الشركات والحكومة الصينية، التي أبانت عن إرادة حسنة في هذا الشأن، مبرزا بأن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.