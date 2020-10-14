عاجل.. كورونا تعيد الطوارئ إلى فرنسا.. حظر التجوال من 9 التاسعة ليلا إلى 6 صباحا في باريس وضاحيتها و8 مناطق كبرى

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن عودة الطوارئ للبلاد وفرض حظر تجول ليلي لستة أسابيع.

وقال ماكرون اليوم في لقاء تلفزي له، أن حظر التجول الليلي، سيبدأ العمل به في العاصمة باريس ونواحيها، لأربعة أسابيع، من التاسعة من مساء كل يوم إلى السادسة صباحا.

وأوضح ماكرون، أن بلاده تعيش موجة ثانية من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يبرر اتخاذ قرار حظر التجول ابتداء من يوم السبت المقبل.

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ويقول ماكرون، إن حظر التجول موجه خصيصا للشباب، مشددا على ضرورة الالتزام بإلغاء الحفلات وكل التجمعات.

وتوقع مدير مستشفيات باريس، أن يشغل مرضى فيروس كورونا 90% من أسرة العناية المركزية في مستشفيات العاصمة الفرنسية ابتداء من الأسبوع المقبل، مع استعداد فرنسا لاتخاذ تدابير جديدة لإبطاء زيادة الحالات.

مارتن هيرش، الذي يرأس 39 مستشفى في باريس وضواحيها، توقع أنه سيكون هناك ما لا يقل عن 800 إلى 1000 مريض بفيروس كورونا في العناية المركزة، هذا الشهر.