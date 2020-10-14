الملك يعزي في وفاة “سعد الله”: ممثل كبير سجل طيلة مساره حضورا متميزا

بعث الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء، برقية تعزية ومواساة إلى أفراد أسرة الفنان عبد العزيز سعد الله.

ومما جاء في برقية الملك “تلقينا، بكل أسى وتأثر، نبأ وفاة الفنان القدير عبد العزيز سعد الله، تغمده سبحانه وتعالى بواسع رحمته ومرضاته، وأسكنه فسيح جناته”.

وأضاف الملك، “وإننا أمام هذا المصاب الأليم، الذي لا راد لقضاء الله فيه، لا يسعنا إلا أن نعرب لأرملته الفاضلة ورفيقة عمره ومشواره الفني، الفنانة القديرة خديجة أسد، ولأبنائه وكافة أقاربه ومحبيه، ولأسرته الفنية الوطنية، عن تعازينا الحارة ومواساتنا الصادقة لرحيل هذا الممثل الكبير الذي سجل، طيلة مساره الحافل بالعطاء، حضورا متميزا، بخلقه الرفيع، وبروحه المرحة وحبه وتقديره لجمهوره، كما بإبداعاته الكوميدية الهادفة، المسرحية منها والتفزيونية، أداء وتأليفا وإخراجا”.

وأعلن أمس الثلاثاء، عن وفاة عبد العزيز سعد الله، بعد صراع مع المرض، وسط صدمة في الأوساط الفنية.

يذكر أن الفنان الراحل، اشتهر عند المغاربة بمجموعة من الأعمال المسرحية والانتاجات السينمائية والتلفزية، أشهرها سلسلة “لالة فاطمة”.