بدون رونالدو المصاب بكورونا.. البرتغال يستقبل السويد في دوري الأمم الأوروبية 

تشهد الجولة الرابعة من بطولة دوري الأمم الأوروبية، مساء اليوم الأربعاء، مبارة مثيرة بين البرتغال وضيفه السويد، على ملعب خوسيه الفلادي، بمدينة لشبونة البرتغالية.

ويسعى منتخب السويد لتحقيق فوزه الأول في المسابقة بعدما خسر 3 مباريات على التوالي ليتجمد رصيده عن 0 نقطة، بينما يأمل البرتغال على تحقيق 3 نقاط والإنفراد بصدارة المجموعة 3.

ويحل المنتخب الفرنسي ثانيا بفارق الأهداف عن البرتغال، إذا تمكن الديوك أيضا من جمع 7 نقاط من الفوز أمام السويد وكرواتيا قبل التعادل الأخير ضد رفاق رونالدو.

وكان الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، قد أعلن في بيان أمس الثلاثاء، إصابة النجم كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

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وأوضح الاتحاد أن رونالدو لم تظهر عليه أعراض العدوى، لكنه سيغيب عن مباراة المنتخب المقبلة ضد السويد، في دوري الأمم الأوروبية، اليوم الأربعاء، بعد خضوعه للعزل الذاتي.

وشارك رونالدو في مباراتين مع منتخب بلاده خلال أسبوع أمام إسبانيا وفرنسا، لكنه يعزل نفسه حالياً لحين تعافيه من المرض.