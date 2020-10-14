- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع رئيس أركان اللواء العاشر ورئيس وفد الحوثي المفاوض بمعارك «الحديدة» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
لقي رئيس أركان اللواء العاشر حرس، ورئيس فريق ميليشيا الحوثي المفاوض في لجنة إعادة الانتشار حتفهما، اليوم الأربعاء، في محافظة الحديدة.
وأوضحت مصادر ميدانية أن القيادي الحوثي العميد أحمد جابر المطري قتل في مواجهات مع القوات المشتركة في الحديدة.
وكان مصدر عسكري في القوات المشتركة صرح، أن القياديين في جماعة الحوثي الإرهابية المدعوين: أبو محمد الحليصي، وأبو عبد الملك، لقيا مصرعهما، مع عدد من عناصر المليشيات بنيران مدفعية القوات المشتركة في الدريهمي، أثناء محاولتهما تنفيذ هجوم على المناطق المحررة، وفقا لـ”المشهد اليمني”.
وخلال الأيام القليلة الماضية، شهدت جبهة الساحل الغربي معارك عنيفة بين القوات المشتركة ومليشيا الحوثي الإنقلابية، وأسفرت المواجهات عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من الحوثيين من بينهم قيادات بارزة في الجماعة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع رئيس أركان اللواء العاشر ورئيس وفد الحوثي المفاوض بمعارك «الحديدة» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.