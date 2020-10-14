أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع. وأوضح ماكرون في مقابلة أذاعها التلفزيون الوطني، أن الحظر محاولة للحد من انتشار وباء كوفيد -19، وأن حظر التجول سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم السبت، وسيستمر يوميا من الساعة 9:00 مساء وحتى الساعة 6:00 من صباح اليوم التالي بتوقيت غرينتش.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حظر تجول ليلي في باريس ومدن أخرى لمدة 4 أسابيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.