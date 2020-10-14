تأجيل المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

قررت الرئاسة اللبنانية، الأربعاء، تأجيل المشاورات النيابية لتشكيل الحكومة الجديدة إلى الأسبوع المقبل، بناء على طلب بعض الكتل.
وقالت الرئاسة في بيان، إن "رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قرر تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة التي كانت مقررة يوم الخميس 15 أكتوبر 2020 أسبوعا، أي إلى يوم الخميس 22 أكتوبر".
وأضافت الرئاسة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن "ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها".
وأضافت الرئاسة، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن "ذلك جاء بناء على طلب بعض الكتل النيابية لبروز صعوبات تستوجب العمل على حلها".
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