صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لتقديم 'مساعدة مشروطة' إلى لبنان

أبدى صندوق النقد الدولي، الأربعاء، استعداده لمساعدة لبنان، لكنه قاله إنه بحاجة إلى شريك في الحكومة اللبنانية. وقالت مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا، إن "الصندوق راغب للغاية للعمل مع لبنان لحل مشاكله المالية وإعادة هيكلة ديونه... لكن رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين. نحن مستعدون ومستعدون جدا للمساعدة، لكننا بحاجة إلى شريك".



وأضافت جورجيفا في حديث لشبكة "سي ان ان"، أن "الانقسام المستمر في لبنان يعيق البلاد ويمنع التقدم في خطة اقتصادية جديدة ويجر لبنان إلى الأسفل".

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