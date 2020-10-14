إصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الاربعاء، بإصابة ضابط في الجيش بانفجار عبوة ناسفة شمالي بغداد. وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة استهدفت عجلة نوع همر تابعة للجيش العراقي ضمن قضاء الطارمية". وأضاف المصدر أن الانفجار "اسفر عن اصابة ضابط برتبة ملازم كحصيلة اولية".

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