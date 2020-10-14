لعنة الاصابة لا تفارق صفاء هادي.. ثلاثة اسابيع اخرى يبتعد عن الملاعب

وعانى هادي خلال الفترة الماضية من اصابة لحقت به خلال تدريبات الفريق ولم يتواجد مع فريقه في جميع مباريات الموسم الجديد.

وقال هادي في حديث للسومرية نيوز ان "اصابة جديدة لحقت بي خلال التدريبات الانفرادية التي اجريتها خلال الفترة الماضية تحضيراً للالتحاق بتدريبات الفريق الجماعية".



واوضح بالقول، "لم اشعر بالاصابة الا بعد التدريبات وبعد اجراء الفحوص ابلغني الكادر الطبي باني احتاج الى مدة تصل لثلاثة اسابيع كي اعود الى الملاعب من جديد".

وانتقل هادي الى سوفيتوف قادماً من الشرطة في ميركاتو الشتاء الماضي.