2020-10-14 | 19:10
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تعرض لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم ونادي كريليا سوفيتوف الروسي، صفاء هادي لاصابة جديدة خلال التدريبات.
وقال هادي في حديث للسومرية نيوز ان "اصابة جديدة لحقت بي خلال التدريبات الانفرادية التي اجريتها خلال الفترة الماضية تحضيراً للالتحاق بتدريبات الفريق الجماعية".
واوضح بالقول، "لم اشعر بالاصابة الا بعد التدريبات وبعد اجراء الفحوص ابلغني الكادر الطبي باني احتاج الى مدة تصل لثلاثة اسابيع كي اعود الى الملاعب من جديد".
وانتقل هادي الى سوفيتوف قادماً من الشرطة في ميركاتو الشتاء الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر لعنة الاصابة لا تفارق صفاء هادي.. ثلاثة اسابيع اخرى يبتعد عن الملاعب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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