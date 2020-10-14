إيران تكشف حجم أموالها 'المجمدة' في العراق

قال محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، الأربعاء، إن بلاده لديها خمسة مليارات دولار من الأرصدة المجمدة داخل العراق.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، عن همتي قوله خلال جلسة مجلس الوزراء الإيراني، إن "زيارته الرسمية للعراق قبل يومين كانت ناجحة، ومن المؤمل الافادة من أكثر من 5 مليارات دولار من الارصدة المجمدة في هذا البلد".



يشار إلى إن همتي، وصل أمس الأول الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة التقى خلالها مسؤولين عراقيين وبحث معهم ملفات عدة.

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