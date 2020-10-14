نائب رئيس أرض الصومال عن الإمارات: بلد الخير والتسامح

يجري نائب رئيس أرض الصومال عبد الرحمن عبدالله إسماعيل الزيلعي، الأربعاء، زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين.



وقال الزيلعي، في تغريدة عبر "تويتر"، إنه : "اليوم أتوجه إلى دولة إمارات الخير البلد القريب إلى قلبى ووجداني".

وأضاف: "الإمارات هي البلد الذي أجد فيه روح التسامح والمحبة والسعادة وقبول الآخر.. الإمارات رمز القربى والتقرب".

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وكان نائب رئيس جمهورية أرض الصومال، عبر عن شكره لدولة الإمارات، في وقت سابق، لتزويدها مدينة بربرة بمحطة للطاقة الشمسية.

وقال في تغريدة حينها: "أتقدم بجزيل الشكر لدولة إمارات الخير وقيادتها الحكيمة والشيخ محمد بن زايد آل نهيان بطل السلام والازدهار رعاه الله، بالمكرمة الغالية لتزويد مدينة بربرة بمحطة طاقة شمسية سعة7 ميجاوات".

وأرفق نائب رئيس أرض الصومال تغريدته بمجموعة من الصور التي تظهر عمليات تركيب محطة الطاقة الشمسية في مدينة بربرة.