بالصور.. آبي أحمد وأفورقي داخل مصنع للجيش الإثيوبي

تفقد الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، يرافقه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الأربعاء، موقع القوات الجوية الإثيوبية، ومصنع "بشيفتو" التابع للجيش الإثيوبي.



وعبر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، عن تقديره لجهود مجموعة "إثيو" الهندسية بمصنع "بشُفتو" الحربي، قائلا إن" التغيير الذي تم في تطوير العمل بالمصنع عمل مقدر".





وأوضح آبي أحمد، خلال تغريدة على "تويتر" ، أنه :"من الجيد أن نرى التقدم الذي أحرزته مجموعة " إثيو الهندسية " التي أعيد هيكلتها مؤخرًا".

وقال :"قمنا مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، بزيارة مصنع بشُفتو الذي ينتج مركبات لقوات الدفاع الوطني وللاستخدام التجاري".





ومصنع بشُفتو التابع للجيش الإثيوبي، بمدينة بشُفتو ، يقع على مسافة 47 كليو مترا من العاصمة أديس أبابا، ويعمل على تصنيع المعدات العسكرية، والمركبات المدنية والشاحنات .

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وفي وقت سابق الأربعاء، قام الرئيس الإريتري بزيارة متنزه "أنطوطو" السياحي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، الذي تم افتتاحه السبت الماضي.





ووصل الرئيس الإريتري، أمس الأول الإثنين، إلى إثيوبيا في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام، حيث بدأها بمدينة "جيما"، كبرى مدن إقليم أوروميا، ومن المنتظر أن تختتم تلك الزيارة في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وكان أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قاما الثلاثاء بزيارة تفقدية لعدة مشاريع تنموية في مقدمتها سد النهضة.



وتُعد هذه الزيارة، هي الأولى لرئيس إريتريا إلى سد النهضة، في إطار وجوده بالعاصمة أديس أبابا.

وشملت زيارة الرئيس الإريتري، مشاريع تنموية ضمت جامعة جيما، ومزارع البُن للوقوف على تجربة المزارعين الذين حققوا نجاحات كبيرة خلال الموسم الحالي، كما زار سدود لتوليد الطاقة الكهرومائية بجنوب البلاد .



وفي يوليو/تموز 2018، زار الرئيس الإريتري إثيوبيا، للمرة الأولى منذ اندلاع حرب الحدود بين البلدين قبل عقدين من الزمن، فيما تعتبر الزيارة الأخيرة هي الخامسة له منذ عودة العلاقات بين البلدين.

