"أبوظبي الأول" يطلق أول سوقا رقميا بالمنطقة عبر محفظة payit

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أطلق بنك أبوظبي الأول سوقاً رقمياً "Digital Marketplace"عبر محفظة payit الرقمية، والذي يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة عرض وبيع منتجاتهم والخدمات التي يقدمونها للقاعدة المتنامية من عملاء محفظة payit الرقمية عبر منصة ملائمة.



وجاء إطلاق بنك أبوظبي الأول للسوق الرقمي ليمثل أسلوباً آخر للدفع لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمحلية والمستهلكين على حدّ سواء، وهي المنصة الأولى من نوعها في المنطقة التي يتم إطلاقها من قِبل بنك ..ويأتي ذلك استجابة إلى الحاجة إلى التكيف بسرعة مع التوجّه للتسوق عبر الإنترنت بدلاً من المتاجر التقليدية، نتيجة لجائحة كورونا التي شكلت تحدياً كبيراً بالنسبة لهذا القطاع.

وتشمل المنصة الجديدة باقة متنوعة من المنتجات والخدمات، مثل البقالة والأدوات الإلكترونية والأدوية والمتاجر المتخصصة والبرامج التعليمية وما إلى ذلك ..ويوفر السوق كذلك وحدة خاصة بتحصيل الرسوم، حيث يمكن للشركات مثل الصالات الرياضية أو المؤسسات التعليمية أو شركات التأجير، تحصيل المدفوعات الدورية عبر محفظة payit الرقمية.

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ويمكن للتجار إطلاق أعمالهم رقمياً عبر المنصة دون الحاجة إلى تكاليف تشغيلية، مع إمكانية الاستفادة من نظام إدارة الطلبات، والقدرة على جذب مبيعات جديدة، وأيضاً الاستفادة من برنامج دعم التاجر الذي يشمل معدلات المعاملات التنافسية وتحليل البيانات والأنشطة الترويجية.

وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "نواصل التزامنا بدعم وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية من خلال حرصنا على الاستثمار في التكنولوجيا ..وفي ظل تنامي الاقتصاد الرقمي أصبح التحوّل إلى السوق الرقمي ضرورة ملحة في المنطقة، خاصة أننا ملتزمون بدعم توفير معاملات غير نقدية للعملاء بسهولة وأمان".

ومن جانبه قال رامانا كومار، نائب رئيس أول ورئيس قسم المدفوعات والخدمات المصرفية الرقمية، قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: "نحرص دائماً على تطوير حلول مبتكرة تفيد شركاءنا من التجار وعملاءنا على حد سواء، ويتمثل ذلك في إطلاق سوق payit الرقمي الجديد الذي يعدّ إضافة مميزة إلى سجل الحلول المبتكرة التي يقدمها البنك.

أضاف، سنقدم عبر هذه المنصة العديد من المزايا الجديدة، وسنعمل على مواصلة التوسع في الخدمات المبتكرة التي نقدمها عبر محفظة payit الرقمية بما يلبي احتياجات عملائنا، ونحن بصدد العمل على إضافة خدمات أخرى في المستقبل القريب، مثل التحويلات، وغيرها من الخدمات".