أكثر من مليون و87 ألف وفاة بـ«كورونا» حول العالم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 14 أكتوبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 1.087.513 شخصاً على الأقل في العالم، منذ أن أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في أواخر ديسمبر، اليوم الأربعاء.



وتم تسجيل أكثر من 38.221.850 إصابة مثبتة، بينما تعافى 26.407.800 شخص على الأقل.

وسجلت على امتداد الثلاثاء 5280 وفاة و336.591 إصابة جديدة حول العالم، وبناء على التقارير الأخيرة، سجّلت الهند العدد الأكبر من الوفيات الجديدة (730) تليها الولايات المتحدة (718) والمكسيك (475).

وتعد الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً في العالم، إذ سجّلت 215.914 وفاة من بين 7.859.320 إصابة، وفق تعداد جامعة جونز هوبكنز، وأعلن تعافي 3.124.593 شخصاً على الأقل.

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والبرازيل هي البلد الأكثر تأثّراً بالفيروس بعد الولايات المتحدة، إذ بلغ عدد الوفيات على أراضيها 150.998 من بين 5.113.628 إصابة، ومن ثم الهند التي سجّلت 110.586 وفاة من بين 7.239.389 إصابة، والمكسيك حيث أعلنت 84420 وفاة من بين 825.340 إصابة، وتليها المملكة المتحدة مع 43018 وفاة من بين 634.920 إصابة.

لكن البيرو تعد البلد الذي سجّل أعلى عدد من الوفيات مقارنة بعدد سكانه، حيث توفي 101 شخص من كل 100 ألف ساكن، تليها بلجيكا (88) وبوليفيا (72) والبرازيل (71).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (باستثناء ماكاو وهونغ كونغ) 4634 وفاة من بين 85611 إصابة (20 إصابة جديدة من الثلاثاء إلى الأربعاء)، بينما تعافى 80729 شخصاً.

وعلى صعيد القارّات، سجّلت منطقة أميركا اللاتينية والكاريبي حتى الساعة 11.00 ت غ الأربعاء 371.934 وفاة من بين 10.193.864 إصابة حتى الآن، وأعلنت أوروبا عن 244.482 وفاة من بين 6.771.324 إصابة، بينما سجّلت الولايات المتحدة وكندا 225.559 وفاة من بين 8.044.651 إصابة.

وبلغ عدد الوفيات المعلنة في آسيا 154.827 من بين 9.325.817 إصابة، وفي الشرق الأوسط 51143 وفاة من بين 2.231.721 إصابة، وفي أفريقيا 38572 وفاة من بين 1.594.704 إصابات، وفي أوقيانيا 996 وفاة من بين 32776 إصابة.