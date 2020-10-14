اعتصامات في لبنان رفضا لرفع الدعم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مواطنون لبنانيون وهيئات نقابية اعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية أمس؛ رفضا لرفع الدعم عن المواد الأساسية، ورفضا للواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي. وجاءت الاعتصامات في مختلف المناطق اللبنانية تلبية لدعوة الاتحاد العمالي العام للتحرك في (يوم الغضب التحذيري) رفضا لرفع الدعم، ووسط تدابير اتخذتها عناصر القوى الأمنية. ونفذ عمال مرفأ طرابلس بشمال البلاد وقفة تضامنية أمام مقر النقابة. ونفذ عمال مرفأ طرابلس بشمال البلاد وقفة تضامنية أمام مقر النقابة.

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