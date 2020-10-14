شكرا لقرائتكم خبر هادي: عصابات التآمر تحاول مع إيران إجهاض دولتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في خطاب وجهه أمس إلى شعبه بمناسبة الذكرى الـ57 لثورة الـ14 من أكتوبر «لقد عملنا جاهدين منذ اللحظات الأولى من تولينا رئاسة الجمهورية، على تدعيم أواصر الوحدة الوطنية وتجاوز تداعيات الأزمة السياسية التي كادت أن تصل إلى صراع دموي مؤسف».

وقالت وكالة الأنباء اليمنية إن الرئيس هادي أشار في كلمته إلى أن أيادي الغدر وعصابات التآمر والخيانة من ميليشيات الحوثي وداعمها الإقليمي إيران، أبت إلا السعي لإجهاض مشروع الدولة الاتحادية العادلة، عبر انقلابها المشؤوم وتمردها على الدولة والإجماع الوطني، وشن حرب شاملة ضد الشعب اليمني في كل المحافظات، بل والذهاب بعيدا في محاولة استعادة أوهام الحكم السلالي الكهنوتي.

وأكد الرئيس هادي أن الشعب اليمني لم يكن مطلقا ليقبل بالعودة إلى حقبة الظلام والكهنوت، وتقبيل الركب، ولن يقبل مطلقا بالتجربة الإيرانية كما لن يقبل بمشاريع الاستعمار والهيمنة والنفوذ.

وأشاد الرئيس اليمني بالثناء والعرفان للأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية الشقيقة، قائدة المشروع العروبي الإسلامي، الذين كانوا وما زالوا سندا وعونا للجيش اليمني، في معركة استعادة الوطن، وتخليصه من براثن هذه العصابات الآثمة ومن يقف وراءها ويمولها ويستخدمها ضد اليمن وجيرانه وأشقائه.

وأضاف «رغم أوجاع الحرب وتبعاتها يجري العمل على تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى استعادة عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، من خلال تنفيذ مقتضيات اتفاق الرياض الذي كان للأشقاء في المملكة جهودهم الحميدة في رعايته وإنجازه ومتابعة تنفيذه، والذي نأمل سرعة تنفيذ بقية بنوده».

على صعيد متصل قتل 11 عنصرا من ميليشيات الحوثي الانقلابية، بينهم قائد ميداني بارز، وأصيب آخرون أمس، في مواجهات مع الجيش الوطني اليمني في الجبهات الغربية والشرقية في محافظة تعز.

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وأوضح مصدر عسكري في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الجيش الوطني اليمني والميليشيات الانقلابية في مواقع لزوم، شرق مدينة تعز أسفرت عن مصرع 10 من عناصر الميليشيات وإصابة آخرين، مشيرا إلى أن الجيش الوطني تمكن

من تحقيق تقدم جديد باتجاه قلعة لوزم الأثرية بالمحافظة.

وفي الإطار نفسه، قتل شاب وأصيب اثنان آخران من المدنيين جراء قصف لميليشيات الحوثي الإرهابية، استهدف الأحياء السكنية بمديرية صالة شرق مدينة تعز اليمنية.

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