15 ألف لبناني وسوري وفلسطيني يصلهم الخبز السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع أرغفة الخبز على العائلات المتعففة شمال لبنان.

وجرى أمس توزيع 3,000 ربطة خبز استفاد منها 15,000 فرد من العائلات اللبنانية والفلسطينية والسورية المتعففة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع مخبز الأمل الخيري في محافظة عكار شمال لبنان، وعبر المستفيدون عن خالص شكرهم وتقديرهم للمملكة، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على المساعدات الغذائية المقدمة لهم التي جاءت كداعم مهم للتخفيف من حدة الأزمة المعيشية التي تمر بهم.

على صعيد متصل، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 42 طنا، و800 كجم من السلال الغذائية في محلية جبل أولياء بولاية الخرطوم استفاد منها 2,400 فرد، في إطار مشروع إغاثة المتضررين من السيول والفيضانات في السودان.