شكرا لقرائتكم خبر «إعمار اليمن» يجهز مركزا صحيا يخدم 18 ألف مراجع بسقطرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استهل مركز نوجد الصحي في محافظة أرخبيل سقطرى باستقبال المستفيدين من المرضى والمراجعين، بعد إنجاز البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لمشروع تجهيز وإعادة تأهيل المركز بالكامل، وتزويده بسيارة إسعاف مجهزة بجميع الأجهزة واللوازم الطبية، ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج في دعم قطاع الصحة في سقطرى.

ويخدم المشروع أهالي نوجد وقراها البالغ عددهم نحو 18 ألف نسمة، ويأتي المشروع لإنهاء معاناة الأهالي الذين تبعد منازلهم عن مرافق الرعاية الصحية ويشق عليهم الوصول إليها، ويضطرهم سابقا إلى قطع مسافات وعرة يبلغ طولها 75 كلم للوصول إلى المرافق الطبية المجهزة في حديبو.

وجاء المشروع بحلول تنموية نوعية لخدمة الحالات الطارئة، ومنها: حالات التوليد التي بدأ المركز باستقبالها بعد إعادة تأهيل وتجهيز غرفة الولادة، وغرفة الطوارئ التي تستقبل الحالات المزمنة والعاجلة، إضافة إلى تجهيز المختبر، وعيادة أسنان متكاملة.

وثمن مدير مركز نوجد الصحي يحيى عبدالله الفان جهود المملكة وما يقوم به البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن من مشاريع تنموية من ضمنها: مشروع تجهيز وإعادة تأهيل المركز الذي اشتمل على تقديم أجهزة ومعدات.